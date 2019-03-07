المشدد 14 عاما لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "فتنة الشيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة المتهم سعد محمود سعد بالسجن المشدد لمدة 14 عاما بإعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة". صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء، وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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