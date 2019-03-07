المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "خلية الصواريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم أسامة السعيد محمد بالسجن المؤبد بإعادة محاكمته بقضية "خلية الصواريخ". صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد. وأسندت النيابة العامة للمتهم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.

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