محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة الزيتون، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بالزيتون، لبيان تأثرها بالانهيار من عدمه. وانهار عقار مكون من 4 طوابق بشارع صادق زايد بالزيتون اليوم الخميس. وتبين أن العقار خالي من السكان، وفرض رجال إنقاذ المدني كردونًا حول العقار لحين رفع الركام.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار عقار بالزيتون.. والنيابة تشكل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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