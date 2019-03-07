أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة رؤوس ماشية ويعيدها لمالكيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، ملابسات واقعة سرقة عدد من رؤوس الماشية بطريق الأوتوستراد بالإكراه، ونجحت في إعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من "سليمان"، سائق، "عمرو"، تاجر مواشي، مقيمان بمحافظة أسيوط، بأنهما حال سيرهما بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الأول مُحمل عليها 9 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمنطقة السيدة زينب اعترضت طريقهما سيارة حمراء اللون يستقلها عدد من الأشخاص أجبروهما على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها واصحبوهما وقاموا بإطلاق سراحهما وتسليمهما السيارة دون حمولتها.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع"، "محمود.م"، "محمد.ص"، محجوز بإحدى المستشفيات تحت الحراسة، والمحبوسين على ذمة قضية "تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة"، "محمد.ع"، "عادل.م".

وباتخاذ الإجراءات اللازمة تم استخراج المتهمان الأول والثاني من محبسهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم على ذمة القضية المحبوسين على ذمتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات بأماكن تصريفها، وباستدعاء المجني عليهما اتهما المتهمان المضبوطان بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين كما أقرا أن المواشي المضبوطة هي ما تم الاستيلاء عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.