الداخلية: تخريج 83 قيادة أمنية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز البحوث" حفل تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية؛ بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في مجال "مكافحة الإرهاب" و"حراسة الشخصيات وتأمين "المنشآت الهامة"، اشترك فيها "83" قيادة أمنية يمثلون "34" دولة أفريقية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى إثراء ثقافة المتدرب حول التطور الحديث لجرائم الإرهاب وآثارها الخطيرة على الدول وإلقاء الضوء على آليات المنع والمواجهة لظاهرة الإرهاب وتنمية وقدراته التخطيطية والتنفيذية على صياغة وتنفيذ الخطط الأمنية عالية التأمين والتي تستهدف تأمين المنشآت والشخصيات الهامة والمطارات والأحداث فضلاً عن تطوير الحس الأمني ومهارات الأمن الذاتي مما ينعكس إيجابياً على مستوى الكفاءة الأمنية وتنمية مهارات إدارة الأزمات.

وتم تكريم أوائل المتدربين في ختام الفاعليات؛ وذلك بمنحهم شهادات التقدير والتميز.

وأعرب المتدربون عن عظيم شكرهم لوزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة على تلك الخبرات والمعلومات التخصصية الهامة التي اكتسبوها في مجال عملهم من خلال برنامج تدريبي تعليمي رفيع المستوى.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية والاضطلاع بدور مصري رائد على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، وتحقيقاً لمفهوم الأمن الأفريقي المشترك وتعميق أطر التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الإفريقية والصديقة لمواجهة المخاطر، التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود، ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب.