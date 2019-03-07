"داخل عبوة مثلجات".. ضبط راكب حاول تهريب 700 قرص مخدر بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية، القبص على أحد الركاب حاول تهريب 700 قرص مخدر كانت مخبأة داخل عبوة مثلجات بحقيبته. كانت قد نجح رجال الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، خلال اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب، في ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول العربية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته "690 قرصا لعقار "الترامادول" المخدر" كانت مخبأة بإحدى حقائبه داخل عبوة مثلجات "جركن"، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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