محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان وعلاء عمران:
قتلت قوات الأمن 7 من عناصر حركة "حسم" الإرهابية في اشتباكين متفرقين بمدينة 6 أكتوبر، وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إنها وجهت ضربة استباقية للحركة التابعة لجماعة الإخوان، والتي كانت بصدد تنفيذ عمليات عدائية بمحافظة الجيزة.
وتبادلت القوات إطلاق النار مع 3 عناصر يستقلون سيارة ربع نقل قبل زرع عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل الإرهابيين الذي ارتدى اثنان منهم زي عمال كهرباء. كما قتلت 4 آخرين داخل وكر لتصنيع المتفجرات بأكتوبر عثر بحوزتهم على أفرولات عمال.
الخليج 365 يرصد 6 نقاط مهمة في اشتباك الفجر من واقع بيان وزارة الداخلية:
- معلومات أكدت اختباء عناصر "حسم" داخل وكر لتصنيع المتفجرات بأكتوبر
- الإرهابيون استقلوا سيارة ربع نقل مرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه
- تبادل إطلاق نار مع الشرطة أسفر عن إصابة ضابط ومقتل 3 إرهابيين
- عُثر على بندقية آلية وطلقات عبوة ناسفة معدة للتفجير وكابلات كهربائية
- الأمن رصد مقر الوكر الإرهابي الذي تستخدمه الخلية في تصنيع العبوات الناسفة وقتل 4 مسلحين
- ضُبطت أدوات التصنيع (مادة R-SAIT - كيس رولمان بلي - 3 أجهزة ريموت - 3 أقنعة غاز) وذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وأوراق تنظيمية بالجماعة الإرهابية، و3 بناقد آلية وآفارول عمال وخوذتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرهابيون تنكروا في زي عمال كهرباء.. اشتباكات أكتوبر في 6 نقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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