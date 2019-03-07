ضبط عامل كون تشكيل عصابي لسرقة البوابات الحديدية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط "أيمن.ف"، 39 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك أثناء قيامه بسرقة أبواب حديدية من المنطقة السكنية الرابعة "ابني بيتك" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

بمواجهته أقر بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بالاشتراك مع آخران "محددان" مستخدمين سيارة نقل قيادة المتهم الأول، وأقر بارتكابهم.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المسروقات، تم استدعاء المُبلغين وتعرفوا على المسروقات الخاصة بهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.