حاول تسويق الأدوية المحظورة عبر الـ "فيس بوك" فسقط في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بتسويق الأدوية والعقاقير المهربة من الخارج والمحظور بيعها بالبلاد عبر موقع فيس بوك.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام "عمر.ع"، 25 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه بنشر مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.

وبالتفتيش عثرت الأجهزة الأمنية بمسكن المتهم على الهاتف المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما عُثر على "759" عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية فيتامينات، تخسيس، منشطات، أعشاب" مجهولة المصدر.

وبفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة اللجنة المرافقة للمأمورية تبين أنها مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور بيعها داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون.

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لترويج وبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض الاستفادة ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.