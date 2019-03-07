الأوقاف تنفي تعيين مؤذن "أخرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إن ما تردد عن تعيين مؤذن أخرس بأحد المساجد، غير صحيح.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الخميس، أن ما ذكرته بعض المواقع على لسان "سعيد نعمان" الذي لقبته بعضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف من تعيين مؤذن أخرس، وبما يثير الريبة ويوحي افتراء بأن هناك فسادًا ومحسوبية، ويثير الرأي العام، ويشككه ظلمًا في مؤسسات الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن "نعمان" ليس عضوًا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية.

وأضافت الوزارة أنه منذ تولي الوزير محمد مختار جمعة، لم تُعيّن الوزارة أي مؤذن على الإطلاق.

وفي ذات الإطار، قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، منع "نعمان" من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، وتوجيه الشئون القانونية بالوزارة بسرعة تحرير محضر له، مضيفة "الوقت لا يحتمل إثارة الرأي العام وتأليبه بالتدليس في العرض، علما بأن الأوقاف كانت قد ألغت ترخيص خطابته في أغسطس 2018 للشكاوى المتكررة ضده".