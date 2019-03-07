مصدر: إقالة مدير معهد القلب بعد 6 شهور من تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قررت إقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، بعد 6 أشهر من تعيينه.

كانت وزيرة الصحة أصدرت في سبتمبر الماضي، قرارًا بتعيين الدكتور جمال شعبان عميدًا للمعهد القومي للقلب، وذلك خلفًا للدكتور أحمد فتحي، بعد تشكيل لجنة لاختيار عميد جديد للمعهد، للمرة الأولى حيث إنه كان من المعتاد الاختيار دون تحديد اختبارات.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الوزيرة قررت تعيين الدكتور محمد أسامة خلفًا له، وصدر القرار أمس الأربعاء.

واعترض عاملون بمعهد القلب على قرار إقالة الدكتور جمال شعبان، مرددين هتافات "عاوزين جمال".