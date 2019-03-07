المتحدث العسكري ينشر أغنية " إني أهيم بمصر"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أغنية "إني أهيم بمصر"، للمنشد مصطفى عاطف. وتتحدث الأغنية عن البطولات التي قدمها أبطال الجيش والشرطة، متخللة صورا لبعض الشهداء ممن ضحوا بأرواجهم فداء للوطن. وتضمن الأغنية التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق عن دور الأزهر والكنيسة، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.

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