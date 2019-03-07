وزير التنمية المحلية يلتقي وفد "المدن والحكومات المحلية الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA برئاسة جان بيير مباسي، السكرتير العام للمنظمة، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وحسب بيان، الخميس، تناول اللقاء الاستعداد لافتتاح مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة وعقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية في إطار المنظمة ودعم دور مصر وأفريقيا والاستفادة من المزايا التنافسية للقارة سواء الموارد البشرية والطبيعية وخلق اقتصاد أفريقي قوي يغزو العالم ودعم العمل التنموي في القاهرة.

كما تناول اللقاء إجراءات عقد الاجتماع الخاص بشبكة النساء المحلية الأفريقية خلال شهر أبريل القادم، بالإضافة إلى توفير وزارة التنمية المحلية لعدد من البرامج والدورات التدريبية للكوادر الأفريقية بالمحليات في مقر مركز التنمية المحلية بسقارة، وإجراءات التنسيق مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي وبعض الشركاء الدوليين لمصر للدخول في العديد من المجالات التنموية ودعم البنية الأساسية بالقارة الأفريقية في إطار المنظمة، إلى جانب إجراءات إنشاء صندوق تنمية مدن أفريقيا بمشاركة 100 مدينة أفريقية وبعض المدن المصرية.

وأشاد الوزير محمود شعراوي، بجهود منظمة المدن الأفريقية والمملكة المغربية لعودة مصر إلى هيئة المكتب التنفيذي للمنظمة والذي توافق مع فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد شعراوي، أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري، ورحب الوزير بعقد اتفاقيات توأمة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية في إطار المنظمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في دعم مبادرات تحسين البنية التحتية والاستثمار المشترك بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها وتحسين أحوالهم المعيشية.

وأشار الوزير، إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع في شهر يوليو المقبل للمكتب التنفيذي للمنظمة واقتراح تنظيم اجتماع آخر لوزارء التنمية المحلية، كما تطرق إلى جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا وأهمية التسويق الجيد للموارد التنموية الموجودة في القارة الأفريقية لدخولهم كشركاء أقويا لدعم العمل التنموي في القارة.

وشدد الوزير، على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم دورها في السياسي والاقتصادي في كافة المجالات بالمجتمع، لافتًا إلى تولي المرأة المصرية ل8 حقائب وزارية بالإضافة إلى توليها عدد من المناصب المحلية القيادية على رأسها منصب المحافظ.

وأكد جان بيير، سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحوري في دعم التنمية بدول القارة الأفريقية خاصة بعد تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشددًا على أهمية دعم اللامركزية والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة في القارة الأفريقية بمشاركة مصر.

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها في رفع قدرات الكوادر الأفريقية المحلية وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، موضحًا أن مصر لم تغب عن المنظمة بسبب الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الماضية وكانت موجودة.

وأكد المحافظون خلال كلماتهم، أن هذا اللقاء هو بداية سلسلة من اللقاءات المتبادلة مع المسئولين في منظمة المدن الأفريقية والتي ستؤتي ثمارها، مؤكدين استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لدور منظمة المدن الأفريقية بالقاهرة وكافة العواصم الأفريقية.

يذكر أنه تم اختيار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة كممثل دائم، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية كعضو بالمجلس الأفريقي من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقي للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، كأحد أعضاء مجلس "شبكة النساء المحلية المنتخبة" من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.