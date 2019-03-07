مصر | الحبس سنتين لمتهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنتين لمتهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد عمر" بالحبس سنتين، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبوالعلا، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبدالصمد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة ضرب المجنى عليه "مصطفى محمد" باستخدام سلاح أبيض "سنجة" على يده اليمنى بأن كال له عدة ضربات، فأحدثت له الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتي أدت عاهة مستديمة يستحيل زوالها بنسبة 20%، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة سلاح أبيض بدون تصريح.