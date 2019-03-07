مصر | تلميذ ابتدائي يقطع وجه زميله بـ"سلاح أبيض" ويصيبه بـ30 غرزة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلميذ ابتدائي يقطع وجه زميله بـ"سلاح أبيض" ويصيبه بـ30 غرزة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على صور للطفل الممزق وجهه هشام محمد محمود دبور الطالب بالمرحلة الابتدائي والذي تم تمزيق وجهه على يد زميله بسلاح أبيض بمنطقة المرج.

وبداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من "محمد. م"، والد طفل يدعى هشام، طالب بالصف السادس الابتدائي، يتهم فيه زميله "يوسف. ا"، بالتعدي على نجله بالسلاح الأبيض أثناء عودتهم من المدرسة مما أسفر عن إصابته بـ30 غرزة في وجهه.

وقال الطالب المجني عليه إنه هو وزميله كانا يحملان لبعض الكراهية ولكن لم يحاول أحد منهما التعدي على الآخر من قبل، إلا أن فوجئ بالتعدي.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.