مصر | "داخل كيس مكسرات".. إحباط تهريب 5 كيلو هيروين عبر مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل كيس مكسرات".. إحباط تهريب 5 كيلو هيروين عبر مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، محاولة لتهريب 5 كيلوجرمات هيروين في مطار القاهرة الجوي.

ورصد قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أفراد حاول جلب كميات كبرى من مخدر الهيروين من إحدى الدول العربية، وترويجها على عملائهم بداخل البلاد.

وتضمن التشكيل العصابي "عبدالله. ع. ع" مواليد 1984، "عبد الملك. ع. ع"، مواليد 1983، "هناء. ع. ع"، مواليد 1991، "فيصل. ن. أ" مواليد 1982، "خليل. ف. س"، مواليد 1992، جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

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وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول، حال وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول العربية.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية لمخدر الهيروين وزنت نحو 5.400 كيلوجرام مخبأة داخل 12 كيس "مكسرات"، 10 خواتم فضة، 2 ساعة يد، جهاز لوحي "تابلت".

وكما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط باقي عناصر التشكيل بأحد الأكمنة المعدة لضبطهم بمنطقة المنيل في مصر القديمة، وبحوزتهم "5 جرامات لمخدر الهيروين، 15 جرام لمخدر القات، ومبالغ مالية 8050 جنيها، و1300 ريال يمني، و7 هواتف محمولة" ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد، وتولى الأول جلب المواد المخدرة من الخارج، بينما عقد باقي عناصر التشكيل الصفقات مع تجار تلك المواد المخدرة لترويجها بالبلاد.