مصر | تخريج 83 قيادة أمنية أفريقية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخريج 83 قيادة أمنية أفريقية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، حفل تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في مجال مكافحة الإرهاب وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة، بمشاركة 83 قيادة أمنية من 34 دولة أفريقية.

وهدف البرنامج التدريبي إلى إثراء ثقافة المتدرب حول التطور الحديث لجرائم الإرهاب وآثارها الخطيرة على الدول وإلقاء الضوء على آليات المنع والمواجهة لظاهرة الإرهاب، وتنمية وقدراته التخطيطية والتنفيذية على صياغة وتنفيذ الخطط الأمنية عالية التأمين، والتي تستهدف تأمين المنشآت والشخصيات الهامة والمطارات والأحداث، فضلاً عن تطوير الحس الأمني ومهارات الأمن الذاتي، ما ينعكس إيجابياً على مستوى الكفاءة الأمنية وتنمية مهارات إدارة الأزمات.

وكرم بختام الفاعليات أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتميز، وأعرب المتدربون عن عظيم شكرهم لوزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة على تلك الخبرات والمعلومات التخصصية الهامة، والتي اكتسبوها في مجال عملهم من خلال برنامج تدريبي تعليمي رفيع المستوى.