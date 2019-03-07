مصر | "بعد مصرعهم في تبادل للنيران مع الشرطة".. نقل جثث الإرهابيين الـ7 للطب الشرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد مصرعهم في تبادل للنيران مع الشرطة".. نقل جثث الإرهابيين الـ7 للطب الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت النيابة العامة معاينة موقع الحادث الذي وقع بالطريق الدائري أثناء تبادل إطلاق الرصاص بين مجموعة من الإرهابيين ورجال الأمن وأسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، كانوا يخططون لعمليات إرهابية.

وقامت النيابة بمناظرة الجثث الـ7 وأمرت بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة، وتحريز فوارغ الطلقات، وتشريح جثث المتهمين لمعرفة هوياتهم وبيان سبب الوفاة.

وأكدت التحريات ومحضر الضبط أن مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، كانت تعتزم تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه باتخاذهم أحد الأوكار بمنطقة 6 أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهعم الإرهابية.

وتم تبادل إطلاق الرصاص مع العناصر المتواجدة بداخله، والذي أسفر عن مصرع عدد منهم، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات عن الأسلحة، وتحريزها وكتابة تقرير واف عن نوعيتها والمواد المتفجرة المضبوطة.