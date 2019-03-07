مصر | مصدر أمني: لا توجد إصابات في عقار الزيتون المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: لا توجد إصابات في عقار الزيتون المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إن العقار المنهار بمنطقة الزيتون صباح اليوم مكون من 4 طوابق وخال من السكان إلا شقة واحدة فقط، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العقار المنهار قديم وآيل للسقوط وأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية وقامت أجهزة الأمن باخلاء العقارات المجاورة تحسبا لأي طارىء وسيتم إعادة السكان إليها في حالة التأكد من عدم وجود أي خطر.

وتابع المصدر أن رجال الإنقاذ البري يساعدون الأجهزة المختصة في رفع الأنقاض.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة صباح اليوم بانهيار عقار بشارع صادق زايد وعلى الفور انتقل رجال الأنقاذ البري وبصحبتهم المعدات اللازمة وتبين أن العقار قديم وخال من السكان الأ شقة واحدة ولك يكن يتواجد بها أحد وقت وقوع الحادث.