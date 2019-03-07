مصر | طالب ابتدائي يصيب زميله بـ30 غرزة في وجهه بالمرج

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مزق طالب ابتدائي وجه زميله بسلاح أبيض بمنطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من "محمد. م"، والد طفل يدعى هشام، طالب بالصف السادس الابتدائي، يتهم فيه زميله "يوسف. ا"، بالتعدي على نجله بالسلاح الأبيض أثناء عودتهم من المدرسة مما أسفر عن بإصابته ـبـ30 غرزة في وجهه.

وقال الطالب المجني عليه إنه هو وزميله كانا يحملان لبعضهما البعض الكراهية ولكن لم يحاول أحدا منهما التعدي على الآخر من قبل، إلا أن فوجئ بالتعدي.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.