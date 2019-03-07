مصر | عصابة سطو مسلح لسرقة الماشية بطريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصابة سطو مسلح لسرقة الماشية بطريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة 9 من روؤس الماشية بطريق الأتوستراد بالإكراه.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغ من كلٍ م "سليمان.ف.س" 53 سنة، سائق و"عمرو. ج. إ" 23، سنة تاجر مواشى، مقيمان بمحافظة أسيوط، بأنهما حال سيرهما بطريق الأتوستراد بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الأول مُحمل عليها 9 روؤس ماشية بقصد توصيلها لمنطقة السيدة زينب - إعترضت طريقهم سيارة حمراء اللون يستقلها عدد من الأشخاص أجبروهم على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها وإصطحبوهما وقاموا بإطلاق سراحهما وتسليمهما السيارة دون حمولتها.

ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "محمد. ع. ع"37 سنة (مسجل خطر) سبق اتهامه في 12 قضية و"محمود. م. ش" 25 سنة سبق اتهامه في 3 قضايا و"محمد. ص.م" 29 سنة ومقيم بدائرة قسم، سبق اتهامه في قضية "سرقة" ومحجوز بإحدى المستشفيات تحت الحراسة والمحبوسين على ذمة قضية "تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة"، و"محمد. ع. ع" 33 سنة و"عادل م. ع" 40 سنة عاطل.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة تم استخراج المتهمين الأول والثاني من محبسهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم على ذمة القضية المحبوسين على ذمتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات بأماكن تصريفها، وباستدعاء المجنى عليهما اتهما المتهمين المضبوطين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين كما أقرا أن المواشي المضبوطة هي التي تم الاستيلاء عليها، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.