مصر | "خنق" و"طعنات بالصدر والبطن".. إحالة أوراق عامل للمفتي لقتله سيدة بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنق" و"طعنات بالصدر والبطن".. إحالة أوراق عامل للمفتي لقتله سيدة بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، في اتهامه بقتل مواطنة بالجمالية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمنر الإحالة قيام المتهم "محمد. ن" وآخرين، بقتل المجني عليها "حليمة. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها ونفاذا لذلك الغرض قاموا بمراقبتها ثم توجهوا إلى مسكنها، وقام المتهم بتكميم فمها وجثم فوقها حال نومها وسددوا لها عدة طعنات بالبطن والصدر، فأحدثوا إصابتها التي أودت بحياتها ثم قاموا بسرقة ممتلكاتها والمبلغ النقدي المملوك لها.