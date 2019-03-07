أخبار مصر | وزيرة الصحة: فحص 34.5 مليون مواطن في مسح فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: فحص 34.5 مليون مواطن في مسح فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الانتهاء من مسح 3 مليون 634 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي، وحتى مساء أمس الأربعاء.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 34 مليون و527 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 160% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 997 ألف و785 مواطن بنسبة تحقيق 239% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 763ألف و975 مواطن، ثم الجيزة 634 ألف و167 مواطن، والغربية سجلت تردد 463 ألف و453 مواطن، ثم المنيا 445 ألف و455مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 282 ألف و803 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 46 ألفًا و838 مواطنًا.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www. stophcv. eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.