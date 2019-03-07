أخبار مصر | وزيرة الصحة: مسح 50 ألف طالب في حملة "الأنيميا والتقزم والسمنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مسح 50 ألف طالب في حملة "الأنيميا والتقزم والسمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الانتهاء من مسح 50 ألف طالب في اليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس والتي انطلقت أمس الاربعاء، وتستمر حتى 28 مارس الجاري، في 11 محافظة.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و151 ألف طالب وطالبة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية في ٧٥٠٠ مدرسة، موضحة أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادي عشر من شهر مارس، حرصا على فحص أكبر عدد من الطلاب.

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وقالت: إن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.

وكشف أن القاهرة تصدرت أعلى محافظات المرحلة الثانية بفحص ١٣ الف طالب وطالبه في ٥٨ مدرسة، مؤكداً أن الحملة تسير بشكل جيد فى جميع المحافظات للوصول الى المستهدف بكل محافظة.

يُذكر أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية وهي: القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس.