أخبار مصر | "التضامن" تعقد أول ورشة عمل لتطوير مناهج الحضانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعقد أول ورشة عمل لتطوير مناهج الحضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن أول ورشة عمل لمناقشة المنهج الخاص ببناء قدرات الإدارة التنفيذية في الحضانات، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى.

وقد شارك في أعمال هذه الورشة 7 جمعيات أهلية خبيرة في مجال الطفولة المبكرة ومديري الحضانات الخاصة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يهدف لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعه وذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية من "0-4" بما يسمح للأم المصرية بالخروج لسوق العمل، ويتيح للطفل المصرى النمو العقلى والوجدانى، حيث خصصت الوزارة 250 مليون جنية لتطوير الحضانات كمرحلة أولى.

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وصرحت سحر مشهور مستشار وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية أن الوزارة حريصة علي وضع منهج معتمد يتم تنفيذه في الحضانات بعد الحصول علي التعديلات والإقتراحات من الجمعيات الاهلية الخبيرة في مجال الطفولة المبكرة ثم يتم طرح المنهج لإختيار جودته، من حيث المحتوي وتناسب وملائمة المدة الزمنية للأنشطة.

وأوضحت مشهور أن التغيير يحتاج لإرادة قبل الإدارة الفاعلة، وأشارت إلي إن المنهج الموحد ينقسم إلى جزئين رئيسيين هم الإدارة الفعالة وهذا الجزء خاص بإدارة الحضانة والجمعية الأهلية، والجزء التاني الحقيبة التربوية لنواتج التعلم والتطور والنمو وهو خاص بالميسرات وفريق العمل بدار الحضانة.

الجدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد البرامج الهامة التي ستعمل عليها الوزارة هذا العام لتغطية العجز في الحضانات والذي وصلت نسبته الى ما يقرب من 80% على مستوى محافظات مصر، كما تعمل الوزارة على تشجيع إقامة الحضانات من خلال اتاحة قروضا بفائدة مخفضة من بنك ناصر الاجتماعي، حيث أن الحضانات تعد من المشروعات الهامة التي تعتبر مدخلا لرعاية الأسرة و يتم من خلالها تدريب وتوعية الأمهات والميسرات، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة فيما يتعلق بالممارسات المهنية والتربوية لمقدمى الخدمة ورفع مستوى الكفاءة الإدارية بها.