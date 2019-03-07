أخبار مصر | سفير كوريا عن معدات الترميم في المتحف الكبير: هي الأحدث عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير كوريا عن معدات الترميم في المتحف الكبير: هي الأحدث عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سفير كوريا إعجابة الشديد بمشروع المتحف المصري الكبير، وما رأى من مهارة المرممين المصريين، والمختصين والأثرين، وأشاد بتقنيات الترميم وعلق أنها الأحدث في أعمال ترميم الآثار.

وجاء ذلك على هامش زيارة السفير والسيدة حرمه، للمتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، وجولتهما به والتي شملت زيارة تمثال الملك رمسيس الثاني في البهو العظيم، ومعامل ترميم المتحف، ومنها معمل ترميم الأخشاب حيث توجد مقتنيات الملك توت عنخ آمون، وكذلك معمل ترميم القطع الثقيلة حيث تضم القطع الضخمة التي ستعرض على الدرج العظيم.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أعلن عن استقبال 249 قطعة أثرية من المتحف المصري في التحرير صباح اليوم، وكان أهمها تمثال الملك رمسيس الثلاثي.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

Advertisements

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.