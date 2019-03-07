أخبار مصر | ختام فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي العابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي العابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات التدريب البحري العابر المصري الفرنسي والذي إستمر لعدة أيام بنطاق الإسطولين الشمالى والجنوبى بالبحرين الأحمر والمتوسط، بمشاركة حامتلى المروحيات " أنور السادات وجمال عبد الناصر " وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وحاملة المروحيات الفرنسية " تونير " وبمشاركة القوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا وعناصر المشاة الميكانيكى التابعه للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية.

اشتمل التدريب على حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها، وتخطيط وتنفيذ عملية أبرار بحري على احدى الجزر بغرض إستعادتها، بالإضافة إلى فرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية النمطية والغير نمطية والتدريب على تأمين الأهداف الحيوية ومنصات الغاز في المياه العميقة مع اشتراك مروحيات الهيليكوبتر المحمولة في أعمال القتال ليلا ًونهارًا.

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حضر المرحلة الرئيسية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وقائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي والبحر الأحمر، والذي أشاد بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب وبالجهد المبذول والمستوي المتميز للقوات المنفذة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية على عمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري للعناصر المشاركة، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التدريبات المشتركة بين البحريتين المصرية والفرنسية.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتوحيد المفاهيم والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وصقل مهارات العناصر المشاركة وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالي.