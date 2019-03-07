أخبار مصر | خلال زيارتها إلى لبنان.. وزيرة الهجرة تزور جامعة بيروت العربية وتشيد بمستوى التجهيزات بها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارتها إلى لبنان.. وزيرة الهجرة تزور جامعة بيروت العربية وتشيد بمستوى التجهيزات بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مقرات كليات جامعة بيروت، تلبية لدعوة الدكتور عمرو العدوي رئيس جامعة بيروت العربية، وأحد خبراء مصر تستطيع بالتعليم، وعمداء الكليات، وذلك خلال زيارتها لدولة لبنان.

كما زارت الوزيرة الحرم الجامعي وتجهيزات وإمكانيات الكليات وقاعات وقاعات محاكاة وعيادات تدريبية، وألقت محاضرة على أعضاء هيئة التدريس "المصريين واللبنانيين"، وطلاب الجامعة، أعربت خلالها عن تقديرها للعلاقة التاريخية العميقة والقوية بين البلدين الشقيقين، مشيدة بدور الكبير الذي يقدمه المصريين في الخارج لبلادهم، وكيف ساهموا فى جهود التنمية التي تقودها القيادة السياسية في مصر.

وأشادت الوزيرة بمستوى التجهيزات بالجامعة من بنية أساسية، مشيرة إلى دور وزارة الهجرة في التواصل مع علماء وخبراء مصر فى الخارج، للاستفادة من عقولهم وخبراتهم، وربطهم بوطنهم، ولهذا نظمت الوزارة أربع نسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع" لأنه لاغني عن عقول أبنائنا فى الخارج، موضحة أن الوزارة أيضا اهتمت بملف أبناء الجيل الثاني والثالث كونهم خيراء سفراء لبلادهم فى الخارج، ولتصحيح كافة المفاهيم المغلوطة عن مصر.

اختتمت الجولة بتكريم الدكتور العدوي للسفيرة نيبلة مكرم على جهودها في ربط أبناء الوطن في الخارج ببلادهم، والأفكار خارج الصندوق التي تسعي دائما لتحقيقها.