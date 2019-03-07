أخبار مصر | مصادر: وزيرة الصحة تزور تشاد لبحث إنشاء مصنع أدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: وزيرة الصحة تزور تشاد لبحث إنشاء مصنع أدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، القاهرة صباح اليوم الخميس، وفي طريقها إلى تشاد، بصحبة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار المشترك، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر، إن وزيرة الصحة ستبحث مع الجانب التشادي، عقد شراكات ومشروعات طبية متنوعة في الفترة المقبلة، خاصة مع الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن اليوم الخميس، أن الوزيرة ستبحث زيادة القوافل الطبية الموجهة إلى تشاد، ودعمها بمختلف التخصصات، بجانب إنشاء مصنع أدوية باستثمارات مشتركة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن الزيارة في إطار خطة مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة، وفقاً لتوجيهات الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي العام الجاري.

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وأوضحت أن نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض، خاصةً الأمراض غير السارية، من أهم أولويات أجندة القاهرة في أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، في اطار ما نفذته مصر من أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية.

وأشارت إلى وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الأفريقية.

وأوضحت أن مصر ماضية فى خلق بيئة خصبة لتحفيز كافة المستثمرين لتكثيف الاستثمار في مجال الادوية، مؤكدة العمل لتعزيز تصنيع المنتجات الحيوية لعلاج الاورام، حيث سيتم تصنيع نحو 70 منتجا محليا لعلاج الاورام بنهاية عام 2019.

كما تعكف مصر حاليا على المشروع القومى لتجميع و تصنيع البلازما لسد احتياجات السوق المصري والافريقى من مشتقات البلازما.