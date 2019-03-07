انت الان تتابع انطلاق فاعليات التدريب المصري البريطاني «أحمس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القوات المسلحة

انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك (أحمس 1)، اليوم الخميس، والذي ينفذ لأول مرة في مصر، بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية، خلال مارس الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية، ووصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن، وتم عقد مؤتمر لقادة قوات الدول المشاركة، لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات.

وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة، أكد فيها أن تدريب (أحمس 1)، يعد واحدا من أرقى التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية، بما يؤكد متانة أواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.من جانبه، أكد قائد التدريب من الجانب البريطاني، أن التدريب (أحمس 1) يؤكد على