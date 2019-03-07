حميدة خليل وشفيقة محمد.. شهيدتان أشعلتا ثورة 1919

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اعتبر كثير من المؤرخين أن المرأة قدمت دورًا تاريخيًا بارزًا في ثورة 1919.. وكانت في صدارة الصفوف الأولى المشاركة في أحداث الثورة واستشهد عدد من السيدات في ذلك الأوان

لم تكن المرأة المصرية بمنأى عن الأحداث الساخنة التي شهدتها ثورة 1919، بل أنصفتها جميع كتب التاريخ في الدور الكبير الذي قدمته في تلك الأحداث والدماء، التي سقطت من السيدات في المعارك الدموية التي شهدتها تلك الفترة، وهو ما جعل عددا من المؤرخين يسلطون الضوء في كتاباتهم على الشرارة التي أشعلتها المرأة آنذاك. ويؤرخ عدد من الكتاب لـ«حميدة خليل»، ابنة حي الجمالية، باعتبارها أول شهيدة في تاريخ النضال النسائي تسقط في ثورة 1919، برصاص الاحتلال الإنجليزي، في أثناء مشاركتها في الصفوف الأولى في أثناء تظاهرات أمام مسجد الحسين في 14 مارس 1919.

اعتبر كثيرون استشهادها بمثابة الشرارة التي أطلقت الثورة، حيث تلاها استشهاد سعدية حسن، التي سقطت في مظاهرة شعبية بحي بولاق وتبعتها شفيقة عشماوي، التي أقيمت لها جنازة مهيبة، وعائشة عمر وفاطمة رياض ونجية إسماعيل وغيرهن. حميدة خليل الثائرة الشهيدة حميدة خليل، خرجت لتنضم إلى صفوف الثوار الذين أعلنوا غضبهم

اعتبر كثيرون استشهادها بمثابة الشرارة التي أطلقت الثورة، حيث تلاها استشهاد سعدية حسن، التي سقطت في مظاهرة شعبية بحي بولاق وتبعتها شفيقة عشماوي، التي أقيمت لها جنازة مهيبة، وعائشة عمر وفاطمة رياض ونجية إسماعيل وغيرهن. حميدة خليل حميدة خليل الثائرة الشهيدة حميدة خليل، خرجت لتنضم إلى صفوف الثوار الذين أعلنوا غضبهم على استمرار الاحتلال الإنجليزى مصر، ودوت هتافاتها في كل الأرجاء، التى حرَّكت الجميع من الصفوف الأولى فى الثورة، رفعوا شعارات التنديد بالاحتلال والاستعمار الإنجليزى ومطالب بعودة زعيم الأمة من المنفى كان الهتاف واحد "سعد سعد يحيا سعد، يحيا الهلال مع الصليب". وكان استشهاد "حميدة" بمثابة شرارة الانطلاق للانتفاضة النسائية، حيث خرجت أول تظاهرة نسائية مكونة من 300 سيدة تقودهن «هدى شعراوي» في 16 مارس 1919، وطفن بالقنصليات والسفارات الأجنبية ببيان احتجاج على بقاء الاحتلال البريطاني لمصر ، وعند ذهابهن إلى بيت الأمة قابلهن جنود الإنجليز وحاولوا منعهن من مواصلة المسيرة، ثم قمن بعد ذلك بمظاهرة ثانية في 20 مارس، وقد أدى ذلك إلى اعتراف المجتمع بدورهن الوطني في رفعة المجتمع. وبعد عودة سعد زغلول باشا من المنفى قال في أول خطاب له: لتصيحوا جميعا لتحيا السيدة المصرية، وحدث أن تشكلت لجنة سيدات الوفد، وكان ذلك هو أول اشتراك رسمي للمرأة المصرية في الأحزاب.

اتخذ النضال شكلًا أوسع، حتى خرجت مسيرة مكونة مما يقرب من 1500 امرأة، اقتحمن مقر مجلس النواب، عام 1951، للمطالبة بجدية النظر فى مطالب المرأة المصرية، وكان من تأثير هذه الحركة، أن قام المجلس بعد أسبوع من المظاهرة بعرض قانون ينص على منح المرأة حق الانتخاب والترشيح للبرلمان، وهو ما تحقق بعد سنوات قليلة، فى هذا الشهر من عام 1956، حيث استطاعت المرأة أن تحصل على هذا الحق دستوريًا. شفيقة محمد شفيقة محمد لم يغفل التاريخ أيضًا الشهيدة الراحلة «شفيقة محمد»، ابنة حي الخليفة، التي شارك في جنازتها كل طبقات الأمة آنذاك، التي اعتبرها عديد من المؤرخين من بين السيدات الأوائل اللاتي استشهدن فى ثورة 1919، حيث كانت الثورة الشعبية مشتعلة حينها في جميع أنحاء مصر احتجاجًا على القبض على زعيم الأمة سعد زغلول قبل أن يسافر لعرض قضية مصر على عصبة الأمم. ووفقا لمذكرات هدى شعراوى، سردت خلالها أن مظاهرة كبرى للنساء المصريات خرجت يوم 10 أبريل عام 1919، وانطلقت إلى مقر المعتمد البريطانى لتهتف مطالبة بالاستقلال التام، وقتها فوجئ المعتمد البريطانى الذى لم يكن يتصور النساء المصريات سوى أشباح خلف البراقع ولا علاقة لهن بشىء سوى بيوتهن وأطفالهن بذلك الحشد اللطيف من النساء يشاركن بقوة وصدق فى التنديد بالاحتلال، لم يصدق الرجل نفسه، ووقف غاضبًا ساخطًا خائفًا من اتساع الثورة إلى تاء التأنيث المصرية. لم تعبأ «شفيقة»، صاحبة الـ28 ربيعًا، بمحاولات عساكر الاحتلال إثنائها ورفيقاتها عن هدفهن، واندفعت نحو المعتمد البريطاني القائم بأعمال المندوب السامي وهي تحمل العلم المصري في يد وبيان الاحتجاج في الأخرى، وكان هذا العمل الوطنى آخر ما قدمته لوطنها، وما إن تركت المعتمد البريطانى لتعود لصفوف المظاهرة حتى أصابتها الرصاصات من كل صوب لتخترق صدرها وبطنها لتسقط شفيقة محمد عشماوى.

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