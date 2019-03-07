انت الان تتابع السيسي يوافق على قرض بـ200 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 73 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمشروع الطاقة في شركة إيجاس، تلك الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ونصت الاتفاقية على أنها تهدف لمساعدة مصر على تحسين كفائة الطاقة ورفع انتاجها بخط أنابيب الغاز المصري، من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز المملوكة للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، والتي ستنفذها الشركة المصرية للغاز الطبيعي.

وحددت الاتفاقية مكونات الإنفاق الرئيسية من أموال القرض، وسمحت لطرفي التعاقد بإدخال تعديلات عليها متى اتفاقا على ذلك في وقت لاحق، حيث تتضمن تلك المكونات أعمال البنية التحتية لاستعادة الحرارة المستنفدة في مواقع دهشور والعامرية ومجمع غاز الصحراء الغربية، إلى جانب نظم التخلص من الزئبق/ ثاني أكسيد الكربون،