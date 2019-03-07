شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الاقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج،إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر، أن المعبر شهد أمس تنقل ٣٦٤ مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ٢٩٧ مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد ٦٧ مسافرًا. أشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي المساعدات الانسانية والغذائية إلى قطاع غزة.