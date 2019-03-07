شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: «الفصل» لمن يثبت إدمانه المخدرات و«الإيقاف» للمتعاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إدارة الموارد البشرية في الهيئة، بتجهيز لائحة الجزاءات الجديدة للعاملين بها، بدلا من لائحة الجزاءات الحالية الأسبوع المقبل.

وتتضمن اللائحة الجديدة عقوبة الفصل للعامل الذي يثبت إدمانه فقط تعاطي المخدرات، أما العامل المتعاطي فأبقت اللائحة على عقوبة الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة تصل إلى 6 شهور ثم الحصول على عينة لتحليلها وإذا ثبت أنها سلبية يعود لعمله مرة أخرى، ولا يتم فصله إلا إذا ثبت أنه أدمن تعاطي المخدرات.

وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد، أن التغليظ سيشمل جزاءات وعقوبات العاملين المخالفين لتعليمات قواعد العمل بالهيئة بما فيهم العاملين الإداريين والعاملين في قطاعات التشغيل المرتبطه بالتعامل مع الجمهور.