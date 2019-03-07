شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: «الفصل» لمن يثبت إدمانه المخدرات و«الإيقاف» للمتعاطي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إدارة الموارد البشرية في الهيئة، بتجهيز لائحة الجزاءات الجديدة للعاملين بها، بدلا من لائحة الجزاءات الحالية الأسبوع المقبل.
وتتضمن اللائحة الجديدة عقوبة الفصل للعامل الذي يثبت إدمانه فقط تعاطي المخدرات، أما العامل المتعاطي فأبقت اللائحة على عقوبة الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة تصل إلى 6 شهور ثم الحصول على عينة لتحليلها وإذا ثبت أنها سلبية يعود لعمله مرة أخرى، ولا يتم فصله إلا إذا ثبت أنه أدمن تعاطي المخدرات.
وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد، أن التغليظ سيشمل جزاءات وعقوبات العاملين المخالفين لتعليمات قواعد العمل بالهيئة بما فيهم العاملين الإداريين والعاملين في قطاعات التشغيل المرتبطه بالتعامل مع الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر «السكة الحديد»: «الفصل» لمن يثبت إدمانه المخدرات و«الإيقاف» للمتعاطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.