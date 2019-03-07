شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل غدًا.. والقاهرة «22» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافيء على شمال الصعيد، مائل للحرار ة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ين إلى متر ين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 22»، الإسكندرية «10– 20»، قنا «10– 26»، الأقصر «11– 27»، وأسوان «12 – 28».