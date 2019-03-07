شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جرار حادث محطة مصر وسط إجراءات مشددة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام «ونش» هيئة السكة الحديد برفع جرار حادث محطة مصر، وسط تشديد أمني ومنع التصوير، بعد تصريح النيابة العامة برفع الجرار بعد الانتهاء من كافة المعاينات للحادث. وقامت شرطة النقل والمواصلات بفرض كردون أمني على أرصفة ٤، و٥،٦ وإبعاد الجماهير من موقع المكان. طلب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة الحديد بسرعة بفحص رصيف الحادث، والذي يتكون من سكة واحدة وكذلك متابعة أعمال المبنى المتضرر. السكة الحديد ترفع جرار محطة مصر وسط اجراءات مشددة السكة الحديد ترفع جرار محطة مصر وسط اجراءات مشددة

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