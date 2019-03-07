شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إطلاق مشروع قومي بالقناطر لوضعها على «السياحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إن المحافظة بصدد إطلاق مشروع قومي بمدينة القناطر الخيرية للنهوض بها سياحيًا من خلال طرح 4 مناطق تصلح لإقامة مشروعات عليها وهي منطقة الشاليهات وحديقة عفلة ومحلج القطن ومنطقة الممشى لترويج السياحة الداخلية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ خلال ورشة عمل عقدها، الخميس، أن محافظة القليوبية بصفة عامة والقناطر بصفه خاصة تزخر بالفرص الاستثمارية، التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه يسعي لتحويل القناطر الخيرية إلى مركز ومنارة للسياحة والاستثمار ومتنفسًا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري، حيث تتسم المدينة بمقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم ويجب استغلالها استثمارية لتنمية موارد المحافظة ووضع القناطر على الخريطة السياحية وإرجاعها لسابق عهدها.