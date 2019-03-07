شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يوجه بمراجعة إجراءات الأمن بالمعاهد العليا ورفع تقرير خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وطالب الوزير، في تصريحات الخميس، المعاهد بضرورة مراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة والحماية المدنية بالمعاهد، ورفع تقرير للمجلس خلال أسبوعين، بهدف الاطمئنان على اتخاذ المعاهد كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد «عبدالغفار» أهمية تنظيم برامج تدريبية للطلاب عن الإسعافات الأولية، وكذا تنظيم ندوات توعية حول كيفية التعامل في حالات الحرائق والأزمات، وذلك بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني بما يساهم في نشر الوعي في المجتمع.

كما طالب الوزير بتنظيم حملات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مؤكدا ضرورة تضمين تلك الحملات لتكون جزءا أساسيا من مكون العملية التعليمية والثقافية، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، مضيفاً أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم حملات غير منظمة تستهدف طلاب المعاهد للكشف على آثار المواد المخدرة، وضرورة علاج من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لحماية مستقبله.

وأشار «عبدالغفار» إلى أهمية مشاركة المعاهد في تنفيذ مبادرة صنايعية مصر، مؤكدًا ضرورة التحول الرقمي للمجتمع من خلال إتاحة الفرصة أمام طلاب وخريجي المعاهد لاكتساب مهارات تكنولوجية تفتح أمامهم الفرص بسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير مستوى الخريجين، مطالباً المعاهد بتنظيم فصول لدراسة برامج التحول الرقمي للطلاب والخريجين على مستوى المحافظة الكائن بها المعهد وفقًا للإمكانيات المتاحة بكل معهد، مشيرا إلى أن ذلك يعد مشاركة مجتمعية للإسهام في تأهيل الشباب لسوق العمل والقضاء على الأمية المعلوماتية في المجتمع.

وخلال الاجتماع أشار «عبدالغفار» إلى آخر التطورات في مشروع إنشاء مقر دائم للتعليم الخاص والذي يشمل «الجامعات الخاصة، والمعاهد العالية الخاصة، والجامعات الدولية» بالقاهرة الجديدة، مستعرضا الرسومات والتصميمات الهندسية للمبنى ومرحلة الإنشاءات، موضحاً أنه تم البدء في وضع أساسات المقر الجديد في يناير الماضي، وجار عملية استكمال إنشاء المبنى، مضيفا أن المقر الجديد سيضم أماكن لاستقبال الطلاب وذويهم، وقاعات للاجتماعات، ومقر لمجلس الإدارة الذي سيشكل من ممثلين عن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة والجامعات الدولية، مؤكدا أن إنشاء المبنى يتم وفقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تطوير العمل بنظام الإدارة الإلكترونية التي تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، فضلًا عن تسهيل الخدمات التعليمية والإدارية للطلاب.