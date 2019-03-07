شكرا لقرائتكم خبر عن 19 أبريل.. انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، قرعة الإسقاط الثلثي بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، والتي أسفرت عن خروج 5 أعضاء تجري على مقاعدهم انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارية.

شملت قائمة الأعضاء المقرر خلو مقاعدهم كلا من: المستشارين عبدالله ناصف (عن الأعضاءالسابقين)، وعمرو عبدالرحيم (عن نواب الرئيس والوكلاء)، ومحمد عبدالله عناني (عن المستشارين المساعدين)، وعبدالرحمن نصير (عن النواب)، وحمد توفيق (عن المندوبين والمندوبين المساعدين).

ووافق مجلس إدارة النادي على فتح باب الترشح اعتبارا من السبت القادم حتي يوم الخميس 14 مارس الجاري الساعة الخامسة، وتقرر تحديد مدة 3 أيام للتنازلات تنتهي في 17 مارس الجاري، على أن تعلن الأسماء النهائية المقرر خوضها تلك الانتخابات يوم الإثنين 18 مارس، على أن تجري الانتخابات يوم 19 إبريل المقبل.

كما قرر مجلس إدارة النادي تشكيل لجنة الإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح والتنازلات وبحث الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية التي تضم كلا من المستشارين عادل عطية الله رسلان وخالد إبراهيم عبدالصمد وأيمن عمران.