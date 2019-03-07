شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا بشأن زيادة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اليوم الخميس، بشأن زيادة الصادرات المصرية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكانت الحكومة قد وافقت أمس الأربعاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها فى إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك فى إطار توفير الأراضى لإقامة المشروعات التنموية.