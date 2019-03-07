شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الإسكان: جهود رئيس الوزراء وراء نجاح مشروعات الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى الأول للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ما تم إنجازه من مشروعات فى الإسكان الاجتماعى يرجع الفضل له للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء نظرا للدعم الكبير الذى تحظى به هذه المشروعات، والتى كان يتابعها بصفة مستمرة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر تتطلب مضاعفة عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها لتقل نسبة الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح أن الوزارة تسعى حاليا لتحفيز القطاع العقارى بصورة كبيرة من أجل زيادة إنتاج الوحدات السكنية وتنشيط الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يساهم بنسبة تتخطى الـ20 % من الناتج المحلى.