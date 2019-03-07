شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدفع بلوادر لرفع أنقاض العقار المنهار فى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، شمال القاهرة، أن اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها لمعاينة العقارات المجاورة لعقار شارع صادق زايد المنهار صباح اليوم الخميس، والتى شكلها المحافظ، أكدت عدم وجود خطورة على تلك العقارات وأنها لم تتأثر بالانهيار.

وأضاف رئيس حى الزيتون، لـ"الخليج 365"، أن الحى دفع بعدد من اللوادر وسيارات النقل لرفع ركام العقار المنهار، لفتح الشارع مرة أخرى، وفى انتظار قدوم ملاك العقار.

وأوضح اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، أن العقار المنهار كان صدر له قرار تدعيم، ولكن مالك العقار لم ينفذ، وتركه سكانه إلا شخص يسكن بمفرده، خرج من العقار صباح اليوم بعد أن أبلغه الجيران بإنهيار جزء من حوائط العقار المكون من 4 أدوار، ولم يسفر الانهيار عن أى إصابات.

وأكد رئيس الحى، أن التضامن الاجتماعي يقدم المساعدات اللازمة للشخص الذى كان بالعقار، مع بحث توفير سكن بديل له، وفقاً للقانون.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت صباح اليوم بلاغا عن انهيار عقار بنطاق حي الزيتون وبانتقال رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن في 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون تبين إنهيار العقار بالكامل المكون من أرضي وثلاثة أدوار، خالي من السكان، حيث انتقل إلى مكان الحادث، اللواء محسن صلاح، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، والأجهزة المختصة، ولجنة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار.