شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة ملف إدارة البحيرات وتنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات ملف إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية لتنميتها، والاستفادة القصوى منها، وكذا أعمال تطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة، وذلك فى اجتماع حضره وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظو بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، ورئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، إلى جانب مُمثلى عددٍ من الجهات المعنية.

فى بداية الاجتماع قال رئيس الوزراء: سبق أن عقدنا اجتماعاً بشأن إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن إدارة البحيرات، بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة، كما وجه الرئيس بأن يكون هذا الكيان على أعلى مستوى، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، وأن يتولى إدارة وتنمية البحيرات على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك جهداً كبيراً يُبذل حالياً فى بحيرة المنزلة، ونعمل على أن يتم تنفيذ ذلك فى كل بحيراتنا، ما يسهم فى الاستفادة القصوى منها.

من جانبه أكد اللواء حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية أن المشـروع القومى لتنمية وحماية البحيرات يستهدف المحافظة على البحيرات وتنمية الثروة السمكية بها، فضلاً عن زيادة إنتاجيتها كونها المصدر الرئيسى البديل عن اللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب تطوير أساليب ومعدات وأدوات الصيد والاهتمام بالأحوال الاجتماعية والمعيشية للصيادين.

وأوضح اللواء حمدى بدين أن المشروع القومى لحماية البحيرات يهدف أيضاً إلى التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية والوزارات والأجهزة المعنية لاتخاذ القرار المناسب لتنمية وتطوير البحيرات وتعظيم الاستفادة منها لزيادة إنتاجها، إلى جانب الاستخدام الأمثل للإمكانيات والخبرات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية لصالح تنمية وتطوير البحيرات وتحقيق التعاون فيما بينها لرفع كفاءتها.

وقال إن فكرة المشروع القومى تعتمد على حصر العوامل المؤثرة سلبياً على الإنتاج السمكى بالبحيرات والصيادين ووضع خطة زمنية محددة بتوقيتات لتطوير وحماية البحيرات من خلال قيادة موحدة تضم عناصر متخصصة من أجهزة الدولة المعنية ذات الصلة، لتعظيم وتحقيق أقصى إنتاجية من الأسماك وأفضل عائد اقتصادى واجتماعى للصيادين.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توافقاً على أن يُؤسس كيان واحد لإدارة وتنمية البحيرات المصرية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، موضحا أن هناك مهام عديدة ستكون موكلة لهذا الكيان، الذي سيكون له كامل الصلاحيات، وسيكون مسئولاً مسئولية كاملة أيضاً عن تنفيذ الأهداف المرجوّة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف مجموعة عمل مصغـّرة، بإعداد قرار بالمهام الموكلة للجهة التى ستتولى إدارة وتنمية البحيرات.

من جانبه نوّه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إلى الجهود التى تبذلها المحافظة لتطوير بحيرة المنزلة واستعادة كفاءتها، كما سرد حالات التعديات على البحيرة والإجراءات التى تتخذها المحافظة لإزالتها، موضحاً فى هذا الصدد أن هناك 2113 حالة تعدٍ على البحيرة، وأن الإدارات المعنية بالمحافظة قامت بالفعل بإزالة 338 حالة منها، كما تقوم حالياً بإزالة 1775 حالة.

جدير بالذكر أن بُحيرة المنزلة تُعد من أكبر بحيرات مصر الشمالية، ويبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 50 ألف طن سنوياً.