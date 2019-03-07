شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ميناء شرق بورسعيد انطلاقة مصر لتصبح قلب التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الدولة المصرية دائما لتعزيز قدراتها التنافسية فى التجارة العالمية، وبالفعل نجحت الدولة فى تدشين أولى خطواتها نحو ذلك لتصبح قلب العالم والتجارة الدولية، وذلك بعد افتتاحها المرحلة الأولى من مخطط تطوير ميناء شرق بورسعيد، وتشغيل أرصفة جديدة به بطول 5 كيلو مترات، حيث يعد هذا الميناء أهم ميناء محورى عالمى فى شرق البحر المتوسط.

ويقدم ”الخليج 365” 8 معلومات عن ميناء شرق بورسعيد، بعد تشغيل الأرصفة الجديدة به، والتى تمثل المرحلة الأولى فى مخطط تطوير الميناء، وذلك من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

تبلغ إجمالى مساحته الأرضية 14 كم مربعتشمل 9.2 كم مربع كمساحات خلفية لأرصفة الميناءكما يشمل 4.8 كم مربع لتنفيذ منطقة لوجيستيةمستهدف الوصول بأطوال أرصفة الميناء إلى 12.4 كم تم تشغيل 5 كم أرصفة جديدة حاليا، ومستهدف تنفيذ مثلهايعد الأكبر عمقا على مستوى الموانئ المصرية بعمق 18.5 مترمستهدف الوصول بعمق الميناء إلى 22 متراًيقع الميناء ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق بورسعيد البالغة أكثر من 100 كم مربع.















