شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: الحكومة وافقت على إعادة العمل بمبادرة البنك المركزى لدعم الفائدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، إنه تم الموافقة على العمل مرة أخرى بمبادرة البنك المركزى لوحدات الإسكان الاجتماعى لدعم الفائدة، بعد توقفها من قبل البنك المركزى.
وأضافت "عبد الحميد"، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أن نسبة 75% من الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى لم يتخطوا سن الـ40 عام.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن هناك نحو 19 بنك وشركة تمويل تعمل لخدمة مشروع الإسكان الإجتماعى، لافتة إلى أن وزارة الإسكان تسعى للسيطرة على الإسكان غير الرسمى.
وأكدت مى عبد الحميد، أن مشروع الإسكان الاجتماعي شهد تعاونا كبيرا من قبل عدد من الجهات الرسمية فى الدولة منها وزارات وهيئات حكومية، موضحة أن الوزارة تعد حاليا دراسة للإسكان، وبناء على هذه الدراسة سيتم بناء سياسة الطروحات .
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