هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 3 كليات و68 مدرسة و70 معهد أزهرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد ثلاث كليات هى (كلية الطب جامعة عين شمس – كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان – كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم). كما قرر المجلس اعتماد 68 مدرسة بالتعليم قبل الجامعى، و70 معهداً أزهرياً موزعين على 22 محافظة بالجمهورية.

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