"مستقبل وطن" يناقش التعديلات الدستورية مع قيادات الحزب ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة المواطنة المركزية بحزب مستقبل وطن، لقاءً، اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة.

وحسب بيان، الخميس، حضر المناقشة، النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وأمينة المواطنة المركزية، وايڤلين متي، عضو الأمانة المركزية، والنائب ثروت بخيت، أمين مساعد المواطنة المركزية، وكلا من: المهندس كامل ميشيل وايهاب فلتاؤس، عضوي هيئة مكتب أمانة المواطنة المركزية بالحزب، والنائب الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، والنائبة سعاد المصري، عضوة مجلس النواب، وأعضاء هيئة المحافظة وأمناء الاقسام ببورسعيد.

واستمع أعضاء أمانة المواطنة المركزية لأسئلة واستفسارات قيادات الحزب ببورسعيد حول التعديلات الدستورية الجديدة، كما تم مناقشة عدد من البنود في ظل أجواء وطنية تهدف لصالح الوطن والشعب المصري.

وقالت النائبة مارجريت عازر، بكلمتها خلال اللقاء، إن دستور 2014 جاء بعد ثورتين وجاء إصداره لإنقاذ الدولة التي كانت في ظروف صعبة، بالإضافة إلي أن هناك بعض المواد كانت تحتاج للتعديل، فالمرأة المصرية علي سبيل المثال شاركت في كافة الاستحقاقات وكان لها أداء مميز بالإضافة إلي دورها المشرف في الوزارات، كذلك وجود ٩٠ نائبة بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة ب٢٥٪ يعتبر أنجاز إيجابي، بالإضافة لفئات الشباب والعمال فالتنوع في مجلس النواب يعتبر خطي ثابتة للتقدم الفعال.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأي قيادة لديها مشروعات تحتاج سنوات للتنفيذ أن تكون مدتها الرئاسية أربع سنوات فقط، فالمشروعات التي بدأها الرئيس لابد أن تنتهى، لافتة أن مجلس الشوري بالماضي كان له دور كبير في مساعدة مجلس النواب في الدراسة المتأنية، ويعتبر "الفلتر" الذي يباشر عمله ليخرج قوانين مرضية للشارع المصري.

ورحب النائب دكتور محمود حسين، بأعضاء مجلس النواب وقيادات أمانة المواطنة المركزية، معربا عن سعادة قيادات وأعضاء الحزب بأن تكون أولي جولات الأمانة من أرض المدينة الباسلة، معربا عن ثقته في أنها لن تكون الزيارة الأخيرة ولكن الفترة المقبلة ستشهد عدة زيارات متكررة لأمانة المواطنة ومختلف الأمانات المركزية بالحزب.

من جانبها رحبت النائبة سعاد المصري أيضا بأعضاء الأمانة، مؤكدة علي أن الحزب حريص علي التواصل مع قياداته بكافة المحافظات من أجل صالح الوطن والمواطن ومستقبلهما، وأن تلك الجولات تهدف إلي التوعية بأهمية التعديلات الدستورية.