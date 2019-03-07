الاثنين.. اجتماع مفتوح بالتنسيق الحضاري بشأن مسابقة "تراثي 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، اجتماعاً مفتوحاً الاثنين المقبل؛ للرد على التساؤلات الخاصة بمسابقة "تراثي 4"، في مجال الفنون التشكيلية، وهو المجال المستحدث هذا العام في الجائزة.

وقال "أبوسعدة" في بيان اليوم، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعريف بمعنى المباني ذات الطابع المعماري المتميز والفرق بينها وبين المباني الأثرية، والرد على أي استفسارات خاصة من المتسابقين وذلك لأن المسابقة هذا العام موجهه لمجال الفنون التشكيلية، حيث أن السنوات الثلاث الماضية من عمر المسابقة كانت المسابقة في مجال التصوير الفوتوغرافي للأماكن التراثية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبوسعدة: هذا العام تم تغيير نمط المسابقة لتوجه إلى الفنون التشكيلية بكل أنواعها في محاولة من الجهاز لحث شباب التشكيلين لإطلاق العنان ومحاكاة المناطق التراثية على مستوى الجمهورية مما يدعم ركائز التعريف بالتراث وكيفية الحفاظ عليه، وخلق الوعي لدى الشباب بقيمة واهمية التراث الذي يعد ثروة عقارية ومعمارية متميزة يجب الحفاظ عليه.

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