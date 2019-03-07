بالبطاقة ورقم المحمول.. كيف تقدم تظلمًا من الحذف ببطاقات التموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

8 أيام وتنتهي مهلة تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية لاستبعاد غير مستحقي الدعم، والتي تضم 5 معايير، بعد فتح باب تلقي التظلمات في الأول من مارس الجاري بالتزامن مع بدء إعلام المواطنين عبر بون صرف الخبز المدعم.

ونصت معايير المرحلة الثانية على حذف كل من: "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، أو من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً، أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، وشاغلي الوظائف العليا".

ويوضح "الخليج 365" كل ما يخص تظلمات المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين:

1- بدأ تلقي تظلمات المواطنين في الأول من مارس الجاري بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين وفقًا للـ 5 معايير التي تم الإعلان عنها.

2 – منحت وزارة التموين مهلة 15 يومًا – اعتبارًا منذ الأول من مارس وحتى الـ 15 من ذات الشهر- على أن يتم غلق باب التظلمات في الـ 16.

3 - تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية دعم مصر ""www.tamwin.com.eg فقط.

4 - لن يتم تلقي تظلمات عبر أي من مكاتب التموين المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

5 - زيارة الموقع الإلكتروني من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تحديد محافظة الصرف.

6 – التظلمات لا تشترط تقديم مستندات.

7 – يشترط تدوين رقم هاتف محمول صحيح وإرفاقه بالتظلم الإلكتروني لقبول الطلب؛ حتى تتمكن الوزارة من التواصل مع المواطنين في حالة الحاجة إلى أي مستند.

8 – لا يشترط تسجيل رقم الهاتف المحمول ببيانات صاحب بطاقة التموين، وإنما يشترط أن يكون صحيحًا ومتاحًا.

9 - من المقرر البت في التظلم خلال النصف الثاني من مارس الجاري، وإعلان نتائج التظلمات اعتبارًا منذ الأول من أبريل المقبل.

10 – في حالة رفض التظلم، سيتم حرمان المواطن من صرف المقررات التموينية فقط دون الخبز، على أن يستمر في صرف حصص الخبز المدعم اعتبارًا منذ الأول من أبريل.

اقرأ أيضًا

التموين تعلن شرط قبول تظلم المحذوفين من البطاقات

المصيلحي يجيب لمصراوي.. كيف حددت "التموين" غير مستحقي الدعم؟