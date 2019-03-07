وزير الآثار يوضح أهداف بوابة المحتوى الثقافي الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني إن اتفاقية التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة الإنترنت، تهدف إلى نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقمياً لكافة شعوب العالم.

وأشار العناني، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمي، وما يُطلَق على المجتمع الرقمي الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فان إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.

وأوضح وزير الآثار أن أهداف هذا المشروع تتمثل في التأكيد على الدور الرائد لمصر باعتبارها مصدر إشعاع حضاري وثقافي، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، فضلا عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها .

وأضاف أن المشروع سيتيح كذلك خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة إلكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و"الآي باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الإلكترونية من خلالها، إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية ، وهو ما يُعتبَر سابقة لم تحدث من قبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد أمس مراسم توقيع الاتفاقية بين وزارتي الآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة الإنترنت. ​